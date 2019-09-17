«Локомотив» проиграл в Москве ЦСКА уже в первом периоде
Первый выездной матч команды Крейга Мактавиша получился проигранным еще до первого перерыва. Досадней всего то, что на последнем рубеже тренеры дали еще один шанс проявить себя лучшему голкиперу команды в прошлом сезоне Илье Коновалову, но это не получилось.. Нет, Коновалов ошибок явных не делал. Однако уже на второй минуте его партнеры допустили грубую ошибку за своими воротами, а беспрепятственный бросок с «пятачка» вряд ли можно было отразить. Эта оплошность как-то выбила Илью из колеи. Хоть и выравняли ярославцы игру и даже перехватили инициативу, но какая-то нервозность у вратаря осталась. В середине периода наши даже счет сравняли, когда отличился, наконец-то, первым голом новобранец Стефан да Коста. Но буквально через пару минут защита наша не перекрыла пас из-за ворот Коновалова и счет снова стал не в нашу пользу. А еще через минуту положение Крейга Мактавиша стало, что называется, хуже губернаторского. Обладатель Кубка Гагарина упрочил перевес – 3:1. Пришлось тренерам для встряски команды сменить вратаря и вызвать на лед Александра Лазушина. Ему в целом удалось зародить у партнеров уверенность в своих силах, однако отыграть у ЦСКА две шайбы дело сверхтрудное Нашим все же кое-что удалось во втором периоде, когда серией затяжных атак вынудили армейцев суматошно обороняться, а Якуб Накладал своим фирменным броском свел отставание к минимуму. Но это оказалось последним успехом. В третьем периоде уже Лазушин оказался бессилен против броска с «пятачка», чему не смогли помешать защитники. Как ни старались тренеры усилить игру команды и спасти матч, заменяя вратаря шестым полевым, это не получилось. Правда, в большинстве Антон Ландер забил-таки шайбу в ворота ЦСКА, но судьи после долгого «кино» расценили, что шайба забита рукой, а не черенком клюшки. Класс обладателя Кубка оказался выше, что и подтвердил гол в пустые ворота на последних секундах.
ЦСКА – «Локомотив» - 5:2(3:1;0:1;2:0)
ИСТОЧНИК KP.RU