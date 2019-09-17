«Локомотив» проиграл в Москве ЦСКА уже в первом периоде

СЕГОДНЯ 08:43 2019-09-17T08:43:15+03:00

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Первый выездной матч команды Крейга Мактавиша получился проигранным еще до первого перерыва. Досадней всего то, что на последнем рубеже тренеры дали еще один шанс проявить себя лучшему голкиперу команды в прошлом сезоне Илье Коновалову, но это не получилось.. Нет, Коновалов ошибок явных не делал. Однако уже на второй минуте его партнеры допустили грубую ошибку за своими воротами, а беспрепятственный бросок с «пятачка» вряд ли можно было отразить. Эта оплошность как-то выбила Илью из колеи. Хоть и выравняли ярославцы игру и даже перехватили инициативу, но какая-то нервозность у вратаря осталась. В середине периода наши даже счет сравняли, когда отличился, наконец-то, первым голом новобранец Стефан да Коста. Но буквально через пару минут защита наша не перекрыла пас из-за ворот Коновалова и счет снова стал не в нашу пользу. А еще через минуту положение Крейга Мактавиша стало, что называется, хуже губернаторского. Обладатель Кубка Гагарина упрочил перевес – 3:1. Пришлось тренерам для встряски команды сменить вратаря и вызвать на лед Александра Лазушина. Ему в целом удалось зародить у партнеров уверенность в своих силах, однако отыграть у ЦСКА две шайбы дело сверхтрудное Нашим все же кое-что удалось во втором периоде, когда серией затяжных атак вынудили армейцев суматошно обороняться, а Якуб Накладал своим фирменным броском свел отставание к минимуму. Но это оказалось последним успехом. В третьем периоде уже Лазушин оказался бессилен против броска с «пятачка», чему не смогли помешать защитники. Как ни старались тренеры усилить игру команды и спасти матч, заменяя вратаря шестым полевым, это не получилось. Правда, в большинстве Антон Ландер забил-таки шайбу в ворота ЦСКА, но судьи после долгого «кино» расценили, что шайба забита рукой, а не черенком клюшки. Класс обладателя Кубка оказался выше, что и подтвердил гол в пустые ворота на последних секундах.

ЦСКА – «Локомотив» - 5:2(3:1;0:1;2:0)

ИСТОЧНИК KP.RU