2019-09-16T22:12:56+03:00
Происшествия

Мерседес выехал на встречку: появилось видео с мото-ДТП на Свободе

Белоснежный внедорожник грубо нарушил правила
Роман РЫЖИКОВ
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Появилось видео ДТП с участием внедорожника и мотоцикла, которое произошло 2 сентября на пересечении улиц Свободы и Володарского. Люксовый внедорожник «Мерседес» грубо нарушил правила, в результате пострадали два человека: водитель мотоцикла и его пассажир.

На кадрах видно, как белый джип начинает поворот налево через сплошные линии разметки, прямо на пешеходном переходе, но, когда видит мотоциклиста, несущегося прямо на него, бьет по тормозам. После жесткого удара водитель и его пассажир не могут встать с асфальта, а первую помощь им пытаются оказать сотрудники полиции, по счастливой случайности оказавшиеся рядом.

Пострадал мотоциклист. ДТП Свободы/Володарского.02.09.19.ГОТОВЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ОТ 650 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ http://saferegion.net http://yarnet.ru http://yarbatut.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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