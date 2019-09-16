2019-09-16T20:30:30+03:00
Происшествия

Из-за помойки машин не видно: на Угличской в Ярославле сбили мужчину

ДТП произошло на неосвещенном участке
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Артем Калинин, Жесть Ярославль/vk.comФото: Артем Калинин, Жесть Ярославль/vk.com
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Вечером в понедельник, 16 сентября, в Ярославле произошло ДТП с участием пешехода. Напротив дома № 66А по улице Угличской под колеса легковушки попал пожилой мужчина. По словам местных жителей, участок дороги не освещен, а люди часто переходят дорогу к гаражам. Очевидцы жалуются, что из-за мусорных контейнеров водители не видят пешеходов, а пешеходы – машины.

По словам свидетеля ДТП Оксаны Киселевой, скорая помощь приехала очень быстро, мужчину, на вид предпенсионного возраста, погрузили в машину и увезли. Подробности аварии уточняются.

Напомним, двое жертв автокатастрофы в Гаврилов-Ямском районе находятся в крайне тяжелом состоянии. У пострадавших в аварии многочисленные переломы, ушибы внутренних органов и черепно-мозговые травмы

ИСТОЧНИК KP.RU

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