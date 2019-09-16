2019-09-16T18:07:37+03:00
Общество

У ярославской школы имени Ивана Ткаченко построят каток

Работы по проектированию уже начались
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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У ярославской школы имени Ивана Ткаченко построят каток.У ярославской школы имени Ивана Ткаченко построят каток.Фото: Мэрия Ярославля
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У школы № 9 имени Ивана Ткаченко скоро построят новый каток. Ярославль выиграл конкурс мирового косметического бренда, который за свои деньги обустраивает в городах-победителях ледовые площадки. Лидерство определялось количеством проголосовавших за тот или иной населенный пункт. Ярославль в этом году получил максимум голосов.

Отрадно, что ваш город так активно голосовал. И мы рады, что подарим радость стольким жителям Ярославля, которые сплоченно боролись за то, чтобы каток появился именно здесь, отметила представитель компании-инвестора Екатерина Хованцева. Это подарок даже не столько для школы, сколько для города, и он должен быть открыт для всех желающих.

Проектирование корта уже началось. Его площадь составит 800 квадратных метров. Кроме того, косметическая компания пообещала подарить школе еще и искусственный газон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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