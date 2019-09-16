Прокуратура Ярославля выявила сайт, на котором любой мог купить паспорт

СЕГОДНЯ 17:47 2019-09-16T17:47:38+03:00

Беспрепятственно попасть на сайт мог любой пользователь. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Магазин признали незаконным, он будет заблокирован

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Прокуратура Красноперекопского района провела мониторинг интернет-сайтов, в ходе которого был выявлен магазин, торгующий поддельными российскими паспортами. Уточняется, что беспрепятственно попасть на сайт мог любой пользователь.

- По результатам проверки прокуратурой в суд направлено административное исковое заявление о признании информации о продаже паспортов гражданина Российской Федерации запрещенной к распространению, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Блокировка ресурса поставлена прокуратурой на особый контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU