Прокуратура Ярославля выявила сайт, на котором любой мог купить паспорт
Магазин признали незаконным, он будет заблокирован
Беспрепятственно попасть на сайт мог любой пользователь.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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Прокуратура Красноперекопского района провела мониторинг интернет-сайтов, в ходе которого был выявлен магазин, торгующий поддельными российскими паспортами. Уточняется, что беспрепятственно попасть на сайт мог любой пользователь.
- По результатам проверки прокуратурой в суд направлено административное исковое заявление о признании информации о продаже паспортов гражданина Российской Федерации запрещенной к распространению, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.
Блокировка ресурса поставлена прокуратурой на особый контроль.
ИСТОЧНИК KP.RU