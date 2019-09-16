В Ярославле сбили подростка в наушниках

СЕГОДНЯ 17:31 2019-09-16T17:31:48+03:00

Водитель и пешеход не замети друг друга

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Утро понедельника в Ярославле началось с ДТП на проспекте Толбухина. На пересечении с Большой Октябрьской под колеса автобуса попал подросток. По предварительным данным, пешеход перебегал дорогу по переходу.

Очевидцы сообщают, что ребенок был в наушниках и не услышал приближающийся транспорт. Водитель ПАЗа совершал поворот на Большую Октябрьскую и не увидел человека.

На месте работали ДПС и медики. Информация о пострадавшем уточнятся

ИСТОЧНИК KP.RU