2019-09-16T16:22:55+03:00
Общество

После видео в соцсетях в Ярославле сменили подрядчика по уборке Заволжского района

В ролике машина-пылесос загрязняет город
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Машина-пылесос в Ярославле запачкала город. Фото: "Жесть Ярославль" в "ВКонтакте".Машина-пылесос в Ярославле запачкала город. Фото: "Жесть Ярославль" в "ВКонтакте".
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Видео, выложенное в соцсетях, стало поводом для руководства Ярославля сменить подрядчика по уборке Заволжского района. Речь идет о ролике в группе «Жесть Ярославль» в «ВКонтакте», на котором видно, как из машины-пылесоса идет струя пыли. На происшествие обратил внимание мэр Владимир Волков на общегородском совещании утром 15 сентября.

Оказалось, что видео было снято на проспекте Авиаторов в Заволжском районе.

- Забился бункер, сработал клапан, водитель должен был выключить двигатель, но, видимо, не заметил сначала, - пояснил представитель «Городского дорожного центра», который по договору субподряда занимался уборкой Заволжского района.

Однако мэр Ярославля дал понять, что претензии к работе организации были и раньше. А также констатировал, что с воскресенья вместо «Городского дорожного центра» уборкой района занимается главный подрядчик – САХ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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