2019-09-16T15:05:42+03:00
Происшествия

В Ярославской области местный житель украл комбикорм, чтобы купить водку

Полиция нашла подозреваемого
Екатерина РЯБЦЕВА
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Местный житель уже был судим и нигде не работалМестный житель уже был судим и нигде не работалФото: Евгения ГУСЕВА
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В полицию Пошехонского района обратился директор агропромышленного предприятия.

Мужчина рассказал, что кто-то в ночное время сорвал с двери навесной замок, залез в помещения склада и украл шесть мешков комбикорма.

Правоохранители нашли подозреваемого. 33-летний местный житель уже был судим, а на момент совершения преступления нигде не работал. В тот момент вор был пьяный.

Когда он вынес комбикорм, то спрятал его в зеленых насаждениях, а затем отнес трофей домой. Часть мешков он продал, чтобы купить алкоголь.

– Следственным подразделением Отдела полиции "Пошехонский" МО МВД России «Тутаевский» возбуждено уголовное дело, – сообщили в ведомстве.

Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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