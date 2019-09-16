2019-09-16T14:42:51+03:00
Происшествия

Дзержинский рынок в Ярославле восстановят в максимально сжатые сроки

Руководство торговой площадки рассказало о планах по ремонту
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Фото: МЧС по Ярославской области.Фото: МЧС по Ярославской области.
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Сгоревший 15 сентября Дзержинский рынок Ярославля планируют начать восстанавливать в ближайшее время.

- Мы сейчас оцениваем ущерб. Как только это будет сделано, начнем ремонтные работы. Мы сами заинтересованы в том, чтобы это произошло как можно быстрее, - сказал исполняющий обязанности директора рынка.

Правда, сроки открытия рынка пока не называются.

Напомним, пожар случился утром 15 сентября. Выгорело основное здание торгового объекта. Во время ЧП пострадал один человек. Причина возгорания пока устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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