В Ярославле сгорел Дзержинский рынок: есть пострадавшие
В Ярославле ранним утром загорелся Дзержинский рынок. Из окон здания повалил густой серый дым.
МЧС приняло сообщение о возгорании в 6 часов утра. Через сорок минут удалось локализовать огонь, а еще через двадцать – ликвидировать открытое горение. В 10 часов утра началась проливка помещений рынка.
Тушить огонь приехали 16 пожарных машин и 49 пожарных.
В результате пожара уничтожено 400 торговых квадратных метров.
– Один человек пострадал, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.
Продавцы, которые приехали торговать на рынок, пребывают в настоящем шоке. Они разложили свои товары у здания и торгуют прямо с машин.
Внутри павильоны сильно закоптились, окна разбиты.
Причина возгорания устанавливается. Возможно, возгорание случилось из-за проблем с электропроводкой или обогревателем.
ИСТОЧНИК KP.RU