2019-09-15T11:19:28+03:00
Происшествия

В Ярославле сгорел Дзержинский рынок: есть пострадавшие

Языки пламени уничтожили 400 квадратных метров здания
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Ярославле ранним утром загорелся Дзержинский рынок. Из окон здания повалил густой серый дым.

МЧС приняло сообщение о возгорании в 6 часов утра. Через сорок минут удалось локализовать огонь, а еще через двадцать – ликвидировать открытое горение. В 10 часов утра началась проливка помещений рынка.

Тушить огонь приехали 16 пожарных машин и 49 пожарных.

В результате пожара уничтожено 400 торговых квадратных метров.

– Один человек пострадал, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.

Продавцы, которые приехали торговать на рынок, пребывают в настоящем шоке. Они разложили свои товары у здания и торгуют прямо с машин.

Внутри павильоны сильно закоптились, окна разбиты.

Причина возгорания устанавливается. Возможно, возгорание случилось из-за проблем с электропроводкой или обогревателем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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