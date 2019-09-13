2019-09-13T15:32:19+03:00
Происшествия

Сотрудница почты в Ярославле украла 93 тысячи рублей своих клиентов

Женщина забирала себе переводы, за которыми никто не обратился
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Сотрудница почты в Ярославле забирала переводы клиентов себе.Сотрудница почты в Ярославле забирала переводы клиентов себе.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сотрудницу почты Ярославля обвиняют в хищении чужого имущества с использованием своего служебного положения. По данным следствия, 53-летняя руководитель одного из отделений связи в Заволжском районе украла 93 тысячи рублей, предназначенных для ее клиентов. Женщину уличили в том, что она дважды забирала себе деньги, поступившие гражданам в виде электронных переводов, за которыми никто не обратился. Преступления датированы этим и прошлым годом.

- Ущерб от действий обвиняемой составил около 93000 рублей. В ходе следствия женщина возместила его в полном объеме, - сообщили в прокуратуре Заволжского района Ярославля.

Известно, что правонарушение выявила служба безопасности филиала. Информацию передали в полицию. Виновную сотрудницу сразу уволили.

- Взаимодействие службы почтовой безопасности с правоохранительными органами и эффективная контрольно-ревизионная работа филиала позволяют оперативно выявлять сотрудников, склонных к злоупотреблениям служебным положением, внутренние плановые и внезапные проверки различного уровня проводятся в отделениях почтовой связи несколько раз в год. На сегодняшний день между Почтой России и правоохранительными органами выстроено тесное взаимодействие, налажены схемы оперативного реагирования в случае возникновения внештатных ситуаций, в большинстве случаев позволяющих раскрыть преступления по горячим следам. При этом происшествия криминального характера не приводят к сбоям в почтовом обслуживании населения и организаций, - пояснили в территориальном управлении Федеральной почтовой связи.

Сейчас уголовное дело передано в суд для вынесения приговора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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