2019-09-12T12:27:56+03:00
Происшествия

У ярославских «Парусов молодости» сломали подсветку

От прожекторов остались только оголенные провода
Роман РЫЖИКОВ
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Паруса молодости облюбовали вандалыПаруса молодости облюбовали вандалыФото: Роман РЫЖИКОВ
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У памятника 100-летию ВЛКСМ «Паруса молодости» в Ярославле снова сломали подсветку. Многострадальный монумент остался без прожекторов. Там, где они раньше были, торчат оголенные провода.

Это уже не первый раз, когда «паруса» в сквере «Встреча» остаются без освещения. Ярославцы считают, что это дело рук велосипедистов.

- Я видела лично, как парень на BMX сломал своим колесом прожектор и спокойно продолжил кататься. Они там постоянно трутся, - рассказала читательница КП-Ярославль Полина.

Отметим, одна только подсветка памятника обошлась бюджету более чем в полмиллиона рублей.

Единственный "уцелевший" прожектор Фото: Роман РЫЖИКОВ

Единственный "уцелевший" прожекторФото: Роман РЫЖИКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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