У ярославских «Парусов молодости» сломали подсветку
У памятника 100-летию ВЛКСМ «Паруса молодости» в Ярославле снова сломали подсветку. Многострадальный монумент остался без прожекторов. Там, где они раньше были, торчат оголенные провода.
Это уже не первый раз, когда «паруса» в сквере «Встреча» остаются без освещения. Ярославцы считают, что это дело рук велосипедистов.
- Я видела лично, как парень на BMX сломал своим колесом прожектор и спокойно продолжил кататься. Они там постоянно трутся, - рассказала читательница КП-Ярославль Полина.
Отметим, одна только подсветка памятника обошлась бюджету более чем в полмиллиона рублей.
Единственный "уцелевший" прожекторФото: Роман РЫЖИКОВ
ИСТОЧНИК KP.RU