Прокуратура Ярославской области нашла сайт, где продавались паспорта для россиян
Тутаевская прокуратура нашла в интернете сайт, на котором продавались паспорта граждан Российской Федерации.
Документы, удостоверяющие личность, выдают уполномоченные органы, и продаваться в свободном доступе они не могут.
Покупали паспорта, скорее всего, люди, которые не могли получить их законным путем.
– В связи с выявленными нарушениями, межрайонной прокуратурой в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в Кировский районный суд Ярославля направлено заявление о признании информации о продаже паспортов запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, – рассказали в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU