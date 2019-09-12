Прокуратура Ярославской области нашла сайт, где продавались паспорта для россиян

СЕГОДНЯ 07:22 2019-09-12T07:24:03+03:00

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Тутаевская прокуратура нашла в интернете сайт, на котором продавались паспорта граждан Российской Федерации.

Документы, удостоверяющие личность, выдают уполномоченные органы, и продаваться в свободном доступе они не могут.

Покупали паспорта, скорее всего, люди, которые не могли получить их законным путем.

– В связи с выявленными нарушениями, межрайонной прокуратурой в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в Кировский районный суд Ярославля направлено заявление о признании информации о продаже паспортов запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, – рассказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU