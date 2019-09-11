В Рыбинске осудили грабителя, которого задержали на месте преступления

СЕГОДНЯ 17:14 2019-09-11T17:55:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Рыбинске осудили 39-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на грабеж. Следствием установлено, что в августе 2018 года обвиняемый сидел на остановке с неизвестной девушкой.

- В тот момент, когда девушка пошла в сторону дороги, он подбежал сзади и пытался выхватить у нее рюкзак, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Однако она оказала сопротивление и вовремя подоспевшие сотрудники полиции задержали преступника на месте.

Мужчина признался и раскаялся в содеянном, возместил причинённый ущерб. Суд приговорил мужчину к году и шести месяцам заключения с таксидермия испытательным сроком.

ИСТОЧНИК KP.RU