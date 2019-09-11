«Вел себя непристойно»: экс-мэр Рыбинска стал участником дорожного конфликта

СЕГОДНЯ 16:56 2019-09-11T16:56:27+03:00

Фото: скриншот с видео из группы «Общественный контроль г.Рыбинска» в сети «ВКонтакте».

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Экс-мэр Рыбинска, а ныне руководитель дорожной компании Евгений Сдвижков засветился в конфликтной ситуации на дороге. В группе «Общественный контроль г.Рыбинска» в сети «ВКонтакте» выложили видео, как Сдвижков поставил дорожный конус на капот машины «оппонента». ЧП произошло 10 сентября в Рыбинске.

- Работник РУМС пнул просто так дорожный конус в иномарку, повредив бампер. А директор предприятия Евгений Сдвижков вместо того, чтобы решить вопрос мирно, угрожал и вел себя непристойно, усугубляя ситуацию, - написал автор поста.

Некоторые не увидели в действиях Сдвижкова ничего страшного.

- Много работы, не успевают - вот нервы и сдали, - комментируют видео в соцсетях.

Однако большинство жителей Рыбинска все-таки возмутило поведение экс-чиновника.

- Это некорректное поведение! По-вашему, это нормально? – удивляются люди.

Точку в споре, видимо, придется ставить правоохранителям.

Евгений Сдвижков стал участником дорожного конфликта в Рыбинске. Видео: группа "Общественный контроль г. Рыбинска" в "ВКонтакте"..10.09.2019 работник РУМС пнул просто так дорожный конус в иномарку повредив бампер . А директор РУМС , бывший глава нашего города Евгений Сдвижков вместо того , чтобы решить вопрос мирно , угрожал и вёл себя непристойно усугубляя ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU