2019-09-11T16:10:00+03:00
Происшествия

В Ярославле из медуниверситета эвакуировали студентов и преподавателей

В здании сработала пожарная сигнализация
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ярославле 11 сентября из медуниверситета на Революционной улице эвакуировали студентов и преподавателей. В помещении вуза сработала пожарная сигнализация.

- Сигнал о происшествии поступил в 11 часов 29 минут. На место выехали сотрудники МЧС. Но проверка помещения показала, что ни возгорания, ни задымления не было. Решения об эвакуации людей из здания МЧС не принимало. Вероятно, это было сделано руководством университета, - сообщили в пресс-службе МЧС по Ярославской области.

Сразу после обследования помещения работа вуза продолжилась в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ближайшие дни в Ярославской области будет жара
Ярославца, который ударил женщину по лицу, до полусмерти избил ее знакомый
В Рыбинске осудили грабителя, которого задержали на месте преступления
«Вел себя непристойно»: экс-мэр Рыбинска стал участником дорожного конфликта
ДТП на Республиканском проезде: три человека госпитализированы
В Ярославле пропал полный мужчина с барсеткой
В Ярославле хотят увеличить пенсии бывшим чиновникам
Ярославские приставы арестовали у фирмы по ремонту машин подсобные помещения
В Борисоглебском районе детей-сирот из разваливающегося дома переселят в другой
В Ярославской области пропавшего Владимира Аржанухина нашли мертвым
Власти Рыбинска не увидели ничего плохого в предоставлении земли в березовой рощи многодетной чиновнице
Жительница Рыбинска украла два кошелька – в офисе и в автобусе
В Ярославской области легковушка на встречке попала под грузовик
Женщина на «Киа Рио» влетела в лося на дороге под Ярославлем
Пьяный ярославец получил от незнакомца, упал и разбил голову
В Ярославле жители Липовой пожаловались на странный запах по ночам
Ярославский омбудсмен приостановил перенос контейнерных площадок к домам
СК завел уголовное дело по факту предоставления сиротам дома-развалюхи
Первая победа «Локомотива»: команда Крейга Мактавиша дома переиграла «Сочи»
На содержании правительства Ярославской области сэкономят 6 миллионов рублей
Пыль, фенол и этилбензол: в Ярославле отмечен повышенный уровень загрязнения воздуха
Экс-мэр Ярославля предложил выдать Ярославу Овчарову ведро битума
В Угличе женщину выселили из ветхого жилья, а новое не предоставили
Миссис-Ярославль со стажем хочет стать личным водителем
В Ярославле осудили мужчину, который неоднократно садился за руль пьяным
Мэр Ярославля назначил руководителей ДГХ и «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ»