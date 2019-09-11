В Ярославле из медуниверситета эвакуировали студентов и преподавателей

СЕГОДНЯ 16:10 2019-09-11T16:10:00+03:00

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В Ярославле 11 сентября из медуниверситета на Революционной улице эвакуировали студентов и преподавателей. В помещении вуза сработала пожарная сигнализация.

- Сигнал о происшествии поступил в 11 часов 29 минут. На место выехали сотрудники МЧС. Но проверка помещения показала, что ни возгорания, ни задымления не было. Решения об эвакуации людей из здания МЧС не принимало. Вероятно, это было сделано руководством университета, - сообщили в пресс-службе МЧС по Ярославской области.

Сразу после обследования помещения работа вуза продолжилась в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU