ДТП на Республиканском проезде: три человека госпитализированы
Первые подробности жуткой аварии в Ярославле
Из-за ДТП на Республиканском проезде возникли затруднения в движении транспортаФото: Роман РЫЖИКОВ
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В среду, 11 сентября, около 15:20 на Республиканском проезде в Ярославле столкнулись два внедорожника. «Нива Шевроле» с разбитым багажником осталась на проезжей части, а «Джип Гранд Чероки» вылетел в кювет. По сообщениям очевидцев, до приезда медиков на дороге лежал кто-то из пострадавших, а на асфальте были следы крови.
По предварительной информации, госпитализированы три человека. Обстоятельства ДТП уточняются. На месте работают врачи и сотрудники Госавтоинспекции
Судя по всему, иномарка догнала отечественный внедорожникФото: Роман РЫЖИКОВ
ИСТОЧНИК KP.RU