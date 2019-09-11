2019-09-11T16:07:16+03:00
Происшествия

ДТП на Республиканском проезде: три человека госпитализированы

Первые подробности жуткой аварии в Ярославле
Роман РЫЖИКОВ
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Из-за ДТП на Республиканском проезде возникли затруднения в движении транспортаИз-за ДТП на Республиканском проезде возникли затруднения в движении транспортаФото: Роман РЫЖИКОВ
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В среду, 11 сентября, около 15:20 на Республиканском проезде в Ярославле столкнулись два внедорожника. «Нива Шевроле» с разбитым багажником осталась на проезжей части, а «Джип Гранд Чероки» вылетел в кювет. По сообщениям очевидцев, до приезда медиков на дороге лежал кто-то из пострадавших, а на асфальте были следы крови.

По предварительной информации, госпитализированы три человека. Обстоятельства ДТП уточняются. На месте работают врачи и сотрудники Госавтоинспекции

Судя по всему, иномарка догнала отечественный внедорожник Фото: Роман РЫЖИКОВ

Судя по всему, иномарка догнала отечественный внедорожникФото: Роман РЫЖИКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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