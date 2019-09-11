2019-09-11T15:51:07+03:00
Общество

В Ярославле пропал полный мужчина с барсеткой

Его ищут с 30 августа
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
ФОТО: ЯрСпасФОТО: ЯрСпас
Изменить размер текста:

В Ярославле пропал Сергей Петрович Бородавкин. 42-летний мужчина перестал выходить на связь 30 августа. С тех пор о нем ничего не известно.

На вид ему 42 года, среднего роста – 175 сантиметров, полного телосложения, волосы темного цвета, короткие. Глаза карие.

Был одет в синюю кофту и синие брюки.

При себе имел барсетку.

Если вы что-нибудь знаете о местонахождении Сергея Петровича, позвоните по телефону горячей линии ЯрСпаса – 89109640838 или в полицию – 02, 102 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославле хотят увеличить пенсии бывшим чиновникам
Ярославские приставы арестовали у фирмы по ремонту машин подсобные помещения
В Борисоглебском районе детей-сирот из разваливающегося дома переселят в другой
В Ярославской области пропавшего Владимира Аржанухина нашли мертвым
Власти Рыбинска не увидели ничего плохого в предоставлении земли в березовой рощи многодетной чиновнице
Жительница Рыбинска украла два кошелька – в офисе и в автобусе
В Ярославской области легковушка на встречке попала под грузовик
Женщина на «Киа Рио» влетела в лося на дороге под Ярославлем
Пьяный ярославец получил от незнакомца, упал и разбил голову
В Ярославле жители Липовой пожаловались на странный запах по ночам
Ярославский омбудсмен приостановил перенос контейнерных площадок к домам
СК завел уголовное дело по факту предоставления сиротам дома-развалюхи
Первая победа «Локомотива»: команда Крейга Мактавиша дома переиграла «Сочи»
На содержании правительства Ярославской области сэкономят 6 миллионов рублей
Пыль, фенол и этилбензол: в Ярославле отмечен повышенный уровень загрязнения воздуха
Экс-мэр Ярославля предложил выдать Ярославу Овчарову ведро битума
В Угличе женщину выселили из ветхого жилья, а новое не предоставили
Миссис-Ярославль со стажем хочет стать личным водителем
В Ярославле осудили мужчину, который неоднократно садился за руль пьяным
Мэр Ярославля назначил руководителей ДГХ и «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ»