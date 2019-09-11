В Ярославле пропал полный мужчина с барсеткой
Его ищут с 30 августа
ФОТО: ЯрСпас
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В Ярославле пропал Сергей Петрович Бородавкин. 42-летний мужчина перестал выходить на связь 30 августа. С тех пор о нем ничего не известно.
На вид ему 42 года, среднего роста – 175 сантиметров, полного телосложения, волосы темного цвета, короткие. Глаза карие.
Был одет в синюю кофту и синие брюки.
При себе имел барсетку.
Если вы что-нибудь знаете о местонахождении Сергея Петровича, позвоните по телефону горячей линии ЯрСпаса – 89109640838 или в полицию – 02, 102 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU