В Ярославле пропал полный мужчина с барсеткой

СЕГОДНЯ 15:51 2019-09-11T15:51:07+03:00

Его ищут с 30 августа

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В Ярославле пропал Сергей Петрович Бородавкин. 42-летний мужчина перестал выходить на связь 30 августа. С тех пор о нем ничего не известно.

На вид ему 42 года, среднего роста – 175 сантиметров, полного телосложения, волосы темного цвета, короткие. Глаза карие.

Был одет в синюю кофту и синие брюки.

При себе имел барсетку.

Если вы что-нибудь знаете о местонахождении Сергея Петровича, позвоните по телефону горячей линии ЯрСпаса – 89109640838 или в полицию – 02, 102 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU