Ярославские приставы арестовали у фирмы по ремонту машин подсобные помещения

СЕГОДНЯ 14:52 2019-09-11T14:52:01+03:00

Руководство задолжало по налогам около 2 миллионов рублей

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Одна ярославская юридическая организация задолжала по налогам около 2 миллионов рублей. Руководство компании не спешило гасить долг. Тогда судебные приставы приняли решение принудительно воздействовать на должника. Они арестовали денежные средства на счетах и ограничили регистрационные действия с имуществом, а еще арестовали подсобные помещения.

Это в какой-то мере повлияло на неплательщиков, и они задумались о погашении долга.

– Если в течение установленных законом десяти дней организация не погасит задолженность полностью, арестованное имущество будет передано на реализацию, – сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU