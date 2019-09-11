Ярославские приставы арестовали у фирмы по ремонту машин подсобные помещения
Одна ярославская юридическая организация задолжала по налогам около 2 миллионов рублей. Руководство компании не спешило гасить долг. Тогда судебные приставы приняли решение принудительно воздействовать на должника. Они арестовали денежные средства на счетах и ограничили регистрационные действия с имуществом, а еще арестовали подсобные помещения.
Это в какой-то мере повлияло на неплательщиков, и они задумались о погашении долга.
– Если в течение установленных законом десяти дней организация не погасит задолженность полностью, арестованное имущество будет передано на реализацию, – сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU