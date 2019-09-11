В Ярославской области пропавшего Владимира Аржанухина нашли мертвым

СЕГОДНЯ 13:41 2019-09-11T13:41:35+03:00

На теле мужчины не было следов насильственной смерти

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Владимир Александрович Аржанухин пропал 24 августа в Борисоглебском районе. Мужчина вышел из своего дома и пропал.

Штаб поиска «Лизы Алерт» начал свою работу 7 сентября. К поискам подключились 7 человек из Ярославля, Ростова, Переславля-Залесского и 5 местных жителей.

– По факту безвестного исчезновения мужчины Ростовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ярославской области сразу же была организована доследственная проверка, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области.

Волонтеры разговаривали с местными жителями и сотрудниками полиции и восстанавливали хронологию событий. Они обследовали большую территорию лесов и дорог. К сожалению, Владимира Александровича нашли погибшим. Поисковики вызвали сотрудников полиции. На теле мужчины не было следов насильственной смерти. Его направили в бюро судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти.

Следователи осмотрели место гибели мужчины и опросили очевидцев. Проверка продолжается.

Следственное управление Ярославской области просит жителей быть осторожными при походе в осенний лес, и соблюдать следующие правила:

- не посещать незнакомые леса;

- не уходить далеко вглубь лесного массива;

- иметь при себе заряженный телефон;

- сообщать близким о своем походе в лес;

- не ходить в лес по одиночке;

- держаться вблизи друг друга;

- выходить из леса до наступления темноты.

ИСТОЧНИК KP.RU