В Ярославской области пропавшего Владимира Аржанухина нашли мертвым
Владимир Александрович Аржанухин пропал 24 августа в Борисоглебском районе. Мужчина вышел из своего дома и пропал.
Штаб поиска «Лизы Алерт» начал свою работу 7 сентября. К поискам подключились 7 человек из Ярославля, Ростова, Переславля-Залесского и 5 местных жителей.
– По факту безвестного исчезновения мужчины Ростовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ярославской области сразу же была организована доследственная проверка, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области.
Волонтеры разговаривали с местными жителями и сотрудниками полиции и восстанавливали хронологию событий. Они обследовали большую территорию лесов и дорог. К сожалению, Владимира Александровича нашли погибшим. Поисковики вызвали сотрудников полиции. На теле мужчины не было следов насильственной смерти. Его направили в бюро судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти.
Следователи осмотрели место гибели мужчины и опросили очевидцев. Проверка продолжается.
Следственное управление Ярославской области просит жителей быть осторожными при походе в осенний лес, и соблюдать следующие правила:
- не посещать незнакомые леса;
- не уходить далеко вглубь лесного массива;
- иметь при себе заряженный телефон;
- сообщать близким о своем походе в лес;
- не ходить в лес по одиночке;
- держаться вблизи друг друга;
- выходить из леса до наступления темноты.
ИСТОЧНИК KP.RU