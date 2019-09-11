Власти Рыбинска не увидели ничего плохого в предоставлении земли в березовой рощи многодетной чиновнице

СЕГОДНЯ 13:07 2019-09-11T13:07:24+03:00

Мэр Денис Добряков попросил муниципальных служащих предупреждать, когда они тоже захотят что-нибудь получить

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В Рыбинске многодетная чиновница претендует на участок земли в березовой роще. Более того, по словам мэра Дениса Добрякова, процедура предоставления земельного участка многодетной семье сотрудницы соблюдена без каких-либо «задержек».

В области разгорелся настоящий скандал, когда вокруг березовой рощи появился забор. Тогда речь шла о том, что на излюбленном месте отдыха горожан может появиться часовня. Однако, местная епархия довольно быстро открестилась от этой идеи.

- Всякое доброе начинание, прославляющее Имя Божие, должно совершаться лишь на основании любви и единства. - сказал тогда епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин.

Но и после отмены решения о возведении храма любви и единства рыбинцам сыскать не удалось: оказалось, землю в роще выделили многодетным семьям. И все бы ничего, если бы среди них не было семьи сотрудницы ДИЗО – департамента имущественных и земельных отношений.

Тогда за дело взялся мэр Рыбинска Денис Добряков. Градоначальник строго приказал провести служебную проверку.

- Считаю, что сотрудники администрации должны придерживаться Кодекса служебной этики муниципальных служащих. Если факт подтвердится, то виновные будут наказаны. – сообщил Добряков в социальных сетях.

И вот, на стене мэра новый пост:

«Завершена служебная проверка по факту предоставления земельного участка в районе березовой рощи сотруднице администрации. По итогам заседания комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе не нашла нарушений статьи 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ».

Рыбинцы своему мэру не поверили.

Отметим, до сих пор не известны результаты проверки Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU