В Ярославской области легковушка на встречке попала под грузовик
В Ярославской области в страшном ДТП погиб 38-летний мужчина. Авария случилась в Ростовском районе 10 сентября около 23.20.
- По предварительной информации, автомобиль «Фольксваген» выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомашиной «МАЗ», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
За рулем легковушки находился 35-летний мужчина. Он получил серьезные травмы. С места аварии его увезли в больницу. А вот 38-летний пассажир «Фольксвагена» погиб.
На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС, медики. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, также вечером 10 сентября на трассе М8 под Ярославлем женщина-водитель сбила лося.
ИСТОЧНИК KP.RU