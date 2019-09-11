2019-09-11T11:21:46+03:00
Происшествия

В Ярославской области легковушка на встречке попала под грузовик

В ДТП погиб 38-летний мужчина
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
При столкновении с грузовиком легковущка превратилась в груду металла. Фото: УМВД по Ярославской области.При столкновении с грузовиком легковущка превратилась в груду металла. Фото: УМВД по Ярославской области.
Изменить размер текста:

В Ярославской области в страшном ДТП погиб 38-летний мужчина. Авария случилась в Ростовском районе 10 сентября около 23.20.

- По предварительной информации, автомобиль «Фольксваген» выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомашиной «МАЗ», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

За рулем легковушки находился 35-летний мужчина. Он получил серьезные травмы. С места аварии его увезли в больницу. А вот 38-летний пассажир «Фольксвагена» погиб.

На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС, медики. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, также вечером 10 сентября на трассе М8 под Ярославлем женщина-водитель сбила лося.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Рыбинска украла два кошелька – в офисе и в автобусе
Женщина на «Киа Рио» влетела в лося на дороге под Ярославлем
Пьяный ярославец получил от незнакомца, упал и разбил голову
В Ярославле жители Липовой пожаловались на странный запах по ночам
Ярославский омбудсмен приостановил перенос контейнерных площадок к домам
СК завел уголовное дело по факту предоставления сиротам дома-развалюхи
Первая победа «Локомотива»: команда Крейга Мактавиша дома переиграла «Сочи»
На содержании правительства Ярославской области сэкономят 6 миллионов рублей
Пыль, фенол и этилбензол: в Ярославле отмечен повышенный уровень загрязнения воздуха
Экс-мэр Ярославля предложил выдать Ярославу Овчарову ведро битума
В Угличе женщину выселили из ветхого жилья, а новое не предоставили
Миссис-Ярославль со стажем хочет стать личным водителем
В Ярославле осудили мужчину, который неоднократно садился за руль пьяным
Мэр Ярославля назначил руководителей ДГХ и «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ»