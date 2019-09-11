В Ярославской области легковушка на встречке попала под грузовик

СЕГОДНЯ 11:21 2019-09-11T11:21:46+03:00

При столкновении с грузовиком легковущка превратилась в груду металла. Фото: УМВД по Ярославской области.

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В Ярославской области в страшном ДТП погиб 38-летний мужчина. Авария случилась в Ростовском районе 10 сентября около 23.20.

- По предварительной информации, автомобиль «Фольксваген» выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомашиной «МАЗ», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

За рулем легковушки находился 35-летний мужчина. Он получил серьезные травмы. С места аварии его увезли в больницу. А вот 38-летний пассажир «Фольксвагена» погиб.

На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС, медики. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, также вечером 10 сентября на трассе М8 под Ярославлем женщина-водитель сбила лося.

ИСТОЧНИК KP.RU