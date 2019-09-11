2019-09-11T10:49:28+03:00
Происшествия

Пьяный ярославец получил от незнакомца, упал и разбил голову

На буйного прохожего возбудили уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Дзержинском районе Ярославля случилась пьяная потасовка. 35-летний мужчина ударил 47-летнего незнакомца, который тоже был в состоянии алкогольного опьянения.

Тот упал, ударился головой об бордюр и получил тяжелые травмы.

Подозреваемый дал признательные показания.

– Подразделением дознания ОМВД России по Дзержинскому городскому району возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровья по неосторожности», – сообщили в ведомстве.

Идет расследование.

Буйный прохожий может отправиться за решетку до трех лет или заплатить крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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