2019-09-11T09:46:21+03:00
Общество

В Ярославле жители Липовой пожаловались на странный запах по ночам

КП-Ярославль получил официальный комментарий от НПЗ
Екатерина РЯБЦЕВА
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Едкий запах в воздухе сопровождается взвесью и туманомЕдкий запах в воздухе сопровождается взвесью и туманомФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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Жители Липовой горы в Ярославле пожаловались в соцсетях на странные едкие запахи вечером и ночью 9 сентября. По словам горожан, вонь сопровождается чем-то вроде тумана или взвеси в воздухе.

Щедрино вообще задыхается. Была там недавно в гостях, дышать нечем. Пахнет с НПЗ, – уверенно пишут комментариях под постом.

Однако в пресс-службе ПАО «Славнефть-ЯНОС» исключают причастность предприятия к появлению едкого запаха в районе Липовой горы, ссылаясь на постоянный контроль за состоянием воздушной среды на территории предприятия и в границах окружающей жилой застройки.

– Никаких превышений нормативов выбросов загрязняющих веществ и неприятных запахов на территории предприятия и в зоне его влияния поздним вечером 9 сентября не было, что подтверждается замерами, сделанными специалистами мобильной лаборатории. Вечером, 9 сентября, и в ночь на 10 сентября ветер имел юго-восточное направление, исключающее влияние выбросов ПАО «Славнефть-ЯНОС» на воздушную обстановку жилых районов города Ярославля, – прокомментировали ситуацию в отделе охраны природы ЯНОСа.

В природоохранной прокуратуре сообщили, что к ним обращение по этому вопросу тоже было. Специалисты уже начали проверку и установили большой список возможных предприятий, которые могут быть источником неприятного запаха в этой части Фрунзенского района. Проверка продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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