Первая победа «Локомотива»: команда Крейга Мактавиша дома переиграла «Сочи»

10 Сент. 22:06 2019-09-10T22:35:04+03:00

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После двух поражений на своем льду перед ярославской командой вариантов уже не было. Надо было реабилитироваться перед болельщиками, а для этого набирать очки. Прежде всего надо было укрепить оборону, к которой за два матча накопились претензии. И можно отметить, что против «Сочи» ярославцы не допускали откровенных ляпов, которыми они «награждали» соперников в двух прошлых играх. Ярославцы действовали предельно внимательно, не предоставляя сочинцам свободно разыгрывать шайбу. Плотная опека каждого игрока проходила постоянно. Конечно, не в каждом эпизоде ярославские хоккеисты оказывались в выигрыше, поскольку и соперники, что называется, не лыком шиты. Однако чувствовалось, что ярославцы в этой игре готовы пожертвовать красивой игрой в атаке ради надежной обороны своих ворот. Правда, и голкипер «Локомотива» Александр Лазушин тоже был в ударе, подчищая за партнерами некоторые недоработки в защите. И все же атаки ярославцев при всей их, может быть, немногочисленности представляли для гостей серьезные угрозы.

Долгое время сочинцам удавалось сдерживать «Локомотив», но во втором периоде они дважды не уследили. На 33-ей минуте Артур Каюмов сумел в чужой зоне на пару секунд избавиться от опеки и выдал шайбу на клюшку набегавшему по центру на ворота Григорию Денисенко. Бросок последнего был неотразим. А через три минуты сочинцы несколько наивно, в расчете на высокий класс своего вратаря, позволили ярославскому защитнику Роману Савченко бабахнуть по шайбе с красной линии. И были за это наказаны. Вратарь с этой бомбой не справился – 2:0.

Достигнутый «Локомотивом» перевес в голах позволил уже с долей уверенности и даже некоторой солидности удерживать заработанное. Но все же под занавес матча в одном из эпизодов у ворот Лазушина ярославцы слегка самоуверенно «обработали» соперника, которому хоть и не удалось с первой попытки пробить вратаря, но против добивания Лазушин был бессилен. Сочинцы бросились спасать матч, но натолкнулись плотную оборону ярославцев, не пожелавших упускать свою первую победу в сезоне.

«Локомотив» - «Сочи» - 2:1 (0:0;2:0;0:1)

ИСТОЧНИК KP.RU