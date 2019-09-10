2019-09-10T22:35:04+03:00
Спорт

Первая победа «Локомотива»: команда Крейга Мактавиша дома переиграла «Сочи»

До этого ярославские хоккеисты потерпели два поражения
Виктор ПОЛЯК
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«Локомотив» - «Сочи».«Локомотив» - «Сочи».Фото: Андрей КОМИССАРОВ
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После двух поражений на своем льду перед ярославской командой вариантов уже не было. Надо было реабилитироваться перед болельщиками, а для этого набирать очки. Прежде всего надо было укрепить оборону, к которой за два матча накопились претензии. И можно отметить, что против «Сочи» ярославцы не допускали откровенных ляпов, которыми они «награждали» соперников в двух прошлых играх. Ярославцы действовали предельно внимательно, не предоставляя сочинцам свободно разыгрывать шайбу. Плотная опека каждого игрока проходила постоянно. Конечно, не в каждом эпизоде ярославские хоккеисты оказывались в выигрыше, поскольку и соперники, что называется, не лыком шиты. Однако чувствовалось, что ярославцы в этой игре готовы пожертвовать красивой игрой в атаке ради надежной обороны своих ворот. Правда, и голкипер «Локомотива» Александр Лазушин тоже был в ударе, подчищая за партнерами некоторые недоработки в защите. И все же атаки ярославцев при всей их, может быть, немногочисленности представляли для гостей серьезные угрозы.

«Локомотив» - «Сочи». Фото: Андрей КОМИССАРОВ

«Локомотив» - «Сочи».Фото: Андрей КОМИССАРОВ

Долгое время сочинцам удавалось сдерживать «Локомотив», но во втором периоде они дважды не уследили. На 33-ей минуте Артур Каюмов сумел в чужой зоне на пару секунд избавиться от опеки и выдал шайбу на клюшку набегавшему по центру на ворота Григорию Денисенко. Бросок последнего был неотразим. А через три минуты сочинцы несколько наивно, в расчете на высокий класс своего вратаря, позволили ярославскому защитнику Роману Савченко бабахнуть по шайбе с красной линии. И были за это наказаны. Вратарь с этой бомбой не справился – 2:0.

«Локомотив» - «Сочи». Фото: Андрей КОМИССАРОВ

«Локомотив» - «Сочи».Фото: Андрей КОМИССАРОВ

Достигнутый «Локомотивом» перевес в голах позволил уже с долей уверенности и даже некоторой солидности удерживать заработанное. Но все же под занавес матча в одном из эпизодов у ворот Лазушина ярославцы слегка самоуверенно «обработали» соперника, которому хоть и не удалось с первой попытки пробить вратаря, но против добивания Лазушин был бессилен. Сочинцы бросились спасать матч, но натолкнулись плотную оборону ярославцев, не пожелавших упускать свою первую победу в сезоне.

«Локомотив» - «Сочи» - 2:1 (0:0;2:0;0:1)

«Локомотив» - «Сочи». Фото: Андрей КОМИССАРОВ

«Локомотив» - «Сочи».Фото: Андрей КОМИССАРОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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