2019-09-11T08:37:15+03:00
Общество

Ярославский омбудсмен приостановил перенос контейнерных площадок к домам

Также Сергей Бабуркин настаивает на освобождении собственников нескольких помещений от платы за вывоз отходов по адресам, где те не живут
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Ярославский омбудсмен приостановил перенос контейнерных площадок к домам.Ярославский омбудсмен приостановил перенос контейнерных площадок к домам.Фото: Правительство Ярославской области
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При содействии Уполномоченного по правам человека в Ярославской области Сергея Бабуркина был приостановлен перенос контейнерных площадок к домам. Омбудсмен заострил внимание на этой проблеме после неоднократных обращений жителей Ярославля и Рыбинска.

- Уполномоченный тщательно проверил сведения о переносе контейнерных площадок в Рыбинске, о подобных намерениях мэрии Ярославля и обнаружил в данных действиях нарушение прав граждан. Информация об этом была направлена в прокуратуру. Процесс переноса контейнерных площадок был остановлен после вмешательства прокуратур Ярославля и Рыбинска, - сообщили в аппарате омбудсмена.

Кроме того, Бабуркин направил обращение Уполномоченному по правам человека в РФ о необходимости совершенствования нормативно-правового регулирования вопросов сбора твердых коммунальных отходов. Он предложил обязать региональных операторов убирать контейнерные площадки без повышения тарифов, а также предусмотреть оплату за вывоз ТКО гражданам, имеющих в собственности несколько жилых помещений, только по тому адресу, где они проживают. Сейчас такие жители получают двойные и тройные квитанции.

Напомним, перенос мусорных баков к домам власти Ярославля затеяли еще в апреле, чтобы избежать лишних трат казны на содержание контейнерных площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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