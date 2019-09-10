2019-09-10T21:24:31+03:00
Политика

На содержании правительства Ярославской области сэкономят 6 миллионов рублей

Дума поддержала реорганизацию органов государственной власти региона
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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По мнению директора департамента финансов Ильи Баланина, благодаря реорганизации удастся повысить эффективность государственного управления.По мнению директора департамента финансов Ильи Баланина, благодаря реорганизации удастся повысить эффективность государственного управления.Фото: Правительство Ярославской области
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10 сентября Ярославская областная Дума поддержала предложение губернатора об изменении структуры правительства региона. Основное новшество заключается в объединении аппаратов главы области и правительства в единую администрацию губернатора.

– Задачу по повышению эффективности работы органов региональной исполнительной власти при сокращении затрат на содержание чиновников поставил президент России, – отметил заместитель губернатора Андрей Шабалин. – Оптимизируем аппарат, чтобы работа органов государственной власти региона стала более стабильной, устойчивой и эффективной. Благодаря реорганизации власти планируют ежегодно экономить не менее 6 миллионов рублей вна содержании чиновников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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