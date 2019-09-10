Пыль, фенол и этилбензол: в Ярославле отмечен повышенный уровень загрязнения воздуха

СЕГОДНЯ 20:29 2019-09-10T20:29:12+03:00

Об этом свидетельствуют данные Ярославского ЦГМС за август этого года

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В Ярославле отмечен повышенный уровень загрязнения воздуха. Об этом свидетельствуют данные Ярославского ЦГМС за август этого года. Превышения санитарных норм пыли в городе были зафиксированы 14, 21, 22, 23, 26 и 31 августа. Кроме того, 10, 15, 20, 22 и 31 августа были превышены санитарные нормы по фенолу, 17, 20 и 31 августа - по этилбензолу.

При этом случаев высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха и поверхностных вод на территории Ярославской области за прошедший месяц, по информации метеорологов, не отмечались.

Однако известно, что даже в небольших количествах фенол и этилбензол может вызвать чихание, кашель, головную боль, головокружение, бледность, тошноту, упадок сил. Источником выбросов этих веществ являются предприятия и транспорт.

Кроме Ярославля мониторинг состояния воздуха проводился в Переславле-Залесском и Рыбинске. Там уровень загрязнения воздуха низкий.

ИСТОЧНИК KP.RU