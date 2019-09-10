Экс-мэр Ярославля предложил выдать Ярославу Овчарову ведро битума

СЕГОДНЯ 19:22 2019-09-10T19:22:24+03:00

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На заседании комитета Ярославской областной Думы по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог 10 сентября депутаты обсудили ход дорожных работ в регионе. Экс-мэр Ярославля, заместитель председателя регионального парламента Виктор Волончунас обратил внимание коллег и исполнительной власти на то, что в областном центре очень плохо обрабатывают стыки на дорожном полотне.

- Вот в Рыбинске все стыки пролиты битумом, а в Ярославле на новых дорогах стыки уже расходятся, - отметил он.

- Мне сорока на хвосте принесла новость, что у ДГХ новый руководитель - Ярослав Овчаров. Будем надеяться, он проследит за этим, - сказал председатель комитета Николай Бирук.

- Ведро битума дайте ему! - улыбнулся Волончунас.

Напомним, о назначении Ярослава Овчарова исполняющим обязанности директора департамента городского хозяйства стало известно 10 сентября. Он перешел на эту должность с поста руководителя «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ». Вместо него исполнять обязанности директора учреждения будет Владислав Назыров.

ИСТОЧНИК KP.RU