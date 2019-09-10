В Угличе женщину выселили из ветхого жилья, а новое не предоставили

СЕГОДНЯ 16:43 2019-09-10T16:43:57+03:00

Потерпевшая скиталась по съемным квартирам с 2014 года

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Прокуратура Углича провела проверку по факту обращения местной жительницы, которую вселили из ветхого жилья, а новое не предоставили. В 2014 году дом по адресу улица 9 Января, 32 был признан аварийным, администрация постановила расселить его до 2015 года.

- Впоследствии дом признали подлежащим сносу, однако, мер по предоставлению заявительнице временного жилья или по обеспечению ее жильём на условиях социального найма органами местного самоуправления не принято, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - В настоящее время пенсионерка вынуждена проживать в съемных квартирах.

По результатам проведенной проверки на мэрию города был направлен иск в суд. Прокуратура потребовала предоставить пенсионерке жилье по договору социального найма вне очереди. Суд требования прокуратуры удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU