2019-09-10T16:28:03+03:00
Общество

Миссис-Ярославль со стажем хочет стать личным водителем

Наталья Куликова готова бросить все и стать извозчиком
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Наталья Куликова/vk.comФото: Наталья Куликова/vk.com
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Миссис Ярославль-2013 Наталья Куликова собралась стать водителем. И не простым, а персональным. Свое резюме женщина разместила на своей личной странице в социальных сетях.

- Дочь ГАИшника, титулованная Миссис-Ярославль доставит Вас в любое место без лишних слов быстро и качественно на Вашем авто бизнес класса, - пишет она.

Среди прочих качеств Наталья называет безаварийный непрерывный стаж вождения в 18 лет, ответственность, пунктуальность, коммуникабельность, чувство юмора и легкость на подъем. На своем авто, увы, Наталья катать работодателей не может – у нее купе.

Опыт работы водителем у нее, кстати, уже есть. Семь лет она возила свадьбы.

- Могу работать в униформе «Миссис Ярославль». Вы только подумайте! У кого из ваших знакомых есть такой личный водитель или секретарь?

Наталья признается, что давно мечтала сменить напряженную работу и заняться чем-то, что ей действительно по душе. При этом миссис отмечает, что вопрос денег для нее далеко не на первом месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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