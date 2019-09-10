В Ярославле осудили мужчину, который неоднократно садился за руль пьяным

СЕГОДНЯ 16:12 2019-09-10T16:12:30+03:00

В зале суда преступник сказал, что машиной управлял не он, а его друг, который убежал с места происшествия. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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В Ярославле прокуратура поддержала обвинение по делу 34-летнего местного жителя, который неоднократно управлял автомобилем в нетрезвом виде. Установлено, что 27 декабря 2018 года мужчина без прав рассекал на машине по заснеженной дороге. Автомобиль занесло, после чего очевидцы вызвали на место происшествия сотрудников Госавтоинспекции.

- В ходе проведенного освидетельствования было установлено, что водитель вновь находился в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Подсудимый не согласился с предъявленным ему обвинением, в зале судебного заседания пояснил, что машиной он не управлял, а управлял его друг, который убежал с места происшествия.

Однако фемида установила, что за рулем находился именно обвиняемый. Судья приговорил преступника к 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU