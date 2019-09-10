2019-09-10T09:42:15+03:00
Происшествия

В Ярославле задержали 52-летнего наркоторговца со 190 граммами героина

При себе у мужчины было 89 свертков с порошкообразным веществом
Полина ЗАЙЦЕВА
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По факту случившегося заведено уголовное дело.По факту случившегося заведено уголовное дело.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле сотрудники полиции задержали 52-летнего жителя соседней области, подозреваемого в распространении наркотиков. Во время досмотра у мужчины были найдены и изъяты 89 свертков с порошкообразнозным веществом.

- В результате исследования установлено, что изъятое вещество является наркотиком, содержащим героин, общей массой чуть больше 190 граммов, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Кроме того, стало известно, что данный наркотик предназначался для распространения путем закладок. По факту случившегося заведено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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