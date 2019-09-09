В Рыбинске днём 11 сентября пройдёт проверка системы оповещения населения
Сигнал будет раздаваться с 11 утра до полудня
В администрации города призвали жителей не поддаваться панике и сохранять спокойствие.Фото: Администрация Рыбинска
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В Рыбинске в среду 11 сентября будет проводится проверка муниципальной системы оповещения населения. Сигнал тревоги будет раздаваться с 11 часов утра до полудня.
- Будет производиться подача сигнала «Внимание всем!» и передача информации по средствам телерадиовещания, - уточнили в пресс-службе мэрии Рыбинска.
В администрации города призвали жителей не поддаваться панике и сохранять спокойствие во время плановой проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU