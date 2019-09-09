В Рыбинске днём 11 сентября пройдёт проверка системы оповещения населения

СЕГОДНЯ 20:50 2019-09-09T20:50:34+03:00

В администрации города призвали жителей не поддаваться панике и сохранять спокойствие. Фото: Администрация Рыбинска

Сигнал будет раздаваться с 11 утра до полудня

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В Рыбинске в среду 11 сентября будет проводится проверка муниципальной системы оповещения населения. Сигнал тревоги будет раздаваться с 11 часов утра до полудня.

- Будет производиться подача сигнала «Внимание всем!» и передача информации по средствам телерадиовещания, - уточнили в пресс-службе мэрии Рыбинска.

В администрации города призвали жителей не поддаваться панике и сохранять спокойствие во время плановой проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU