2019-09-09T20:50:34+03:00
Общество

В Рыбинске днём 11 сентября пройдёт проверка системы оповещения населения

Сигнал будет раздаваться с 11 утра до полудня
Полина ЗАЙЦЕВА
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В администрации города призвали жителей не поддаваться панике и сохранять спокойствие.В администрации города призвали жителей не поддаваться панике и сохранять спокойствие.Фото: Администрация Рыбинска
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В Рыбинске в среду 11 сентября будет проводится проверка муниципальной системы оповещения населения. Сигнал тревоги будет раздаваться с 11 часов утра до полудня.

- Будет производиться подача сигнала «Внимание всем!» и передача информации по средствам телерадиовещания, - уточнили в пресс-службе мэрии Рыбинска.

В администрации города призвали жителей не поддаваться панике и сохранять спокойствие во время плановой проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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