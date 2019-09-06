Во время ЧС на колесе обозрения в Ярославле оттуда сбежали администратор и оператор

СЕГОДНЯ 19:44 2019-09-06T19:44:46+03:00

Ярославцы утверждали, что колесо закрутилось в обратную сторону и полетело вниз. Фото: Александр Клещев

И если бы не один из сотрудников аттракциона, серьезных последствий было бы не избежать

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К таким выводам пришли сотрудники областной инспекции административно-технического надзора, завершившие расследование в связи с возникновением аварийной ситуации 17 июля на колесе обозрения, которое якобы из-за дождя закрутилось в другую сторону и вообще «полетело вниз с огромной скоростью».

В ходе расследования установлено, что должностные лица и руководство аттракциона не обеспечили выполнение всего комплекса мероприятий по безопасной эксплуатации. Это привело, в том числе, к нарушениям порядка посадки пассажиров в кабинки. Наличие указанных нарушений подтверждается расчетами специалистов ведущего технического вуза Ярославской области.

Также отмечено, что только своевременные и грамотные действия одного из операторов позволили избежать более серьезных последствий происшествия. При этом администратор и оператор, осуществляющий посадку людей, не только нарушили порядок работы и не обеспечили эвакуацию посетителей, но и покинули площадку в чрезвычайной ситуации.

По итогам расследования в отношении должностных лиц и эксплуатанта аттракциона вынесены постановления об административном правонарушении с назначением штрафа на сумму 330 тысяч рублей.

Начальник инспекции Сергей Кайгородов сообщил, что руководство колеса обозрения не согласно с вынесенным решением и ссылается на то, что при проводимых ранее проверках инспекция не выявляла технических неисправностей в работе аттракциона.

Руководство аттракциона, будучи не заинтересованным в установлении всех обстоятельств происшествия, отказало в предоставлении видеозаписей с камер. В ходе расследования недостающие сведения инспекция получила от сторонних организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU