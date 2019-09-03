2019-09-03T17:09:12+03:00
Общество

В Ярославле появится книга, посвященная истории исконных блюд региона

В издании собраны лучшие рецепты области
Полина ЗАЙЦЕВА
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Книга представляет собой кулинарно-этнографический путеводитель. Фото: "Центр развития туризма Ярославской области"\vk.com.Книга представляет собой кулинарно-этнографический путеводитель. Фото: "Центр развития туризма Ярославской области"\vk.com.
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В Ярославле появится книга, повествующая о региональной гастрономии. Презентация издания «Секреты ярославской кухни» прошла 3 сентября в Торгово-промышленной палате региона.

- Книга представляет собой кулинарно-этнографический путеводитель, - уточнили в Центре развития туризма Ярославской области.

Издание наполнено красочными иллюстрациями и разнообразными рецептами. Кроме того, авторы книги уделили внимание и истории появления многих местных блюд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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