Ярославец разбил машину и украл видеорегистратор
Полиция выяснила, что он причастен еще к нескольким кражам
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28-летний нигде не работающий житель Ярославля разбил машину и украл из нее видеорегистратор. Это произошло в Красноперекопском районе.
Полиция нашла молодого человека. Он во всем признался и рассказал, что похищенное продавал незнакомым людям на улице.
Оказалось, он причастен еще к нескольким кражам велосипедов и регистраторов.
– По всем фактам краж возбуждены уголовные дела, – пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Идет расследование.
Напомним, еще одно ограбление случилось в Заволжском районе. Там мужчина сорвал с шеи пенсионерки золотую цепь с кулоном.
ИСТОЧНИК KP.RU