Ярославец разбил машину и украл видеорегистратор

29 Авг. 22:32 2019-08-29T22:32:51+03:00

Полиция выяснила, что он причастен еще к нескольким кражам

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28-летний нигде не работающий житель Ярославля разбил машину и украл из нее видеорегистратор. Это произошло в Красноперекопском районе.

Полиция нашла молодого человека. Он во всем признался и рассказал, что похищенное продавал незнакомым людям на улице.

Оказалось, он причастен еще к нескольким кражам велосипедов и регистраторов.

– По всем фактам краж возбуждены уголовные дела, – пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Идет расследование.

Напомним, еще одно ограбление случилось в Заволжском районе. Там мужчина сорвал с шеи пенсионерки золотую цепь с кулоном.

ИСТОЧНИК KP.RU