Утром холодно, днем пекло: в Ярославской области в ближайшие дни будет переменчивая погода
В отдельных районах региона возможны дожди
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В ближайшие дни в Ярославской области будет облачная с прояснениями погода. Ночью и ранним утром, возможно, пойдет небольшой дождь. В отдельных районах региона ожидается туман.
Дни будут солнечными и теплыми. Воздух прогреется до 21 градуса, но ночью ртуть в термометре снова упадет до 7-12 градусов.
Подует юго-восточный ветер 4-9 метров в секунду.
При тумане метеорологическая видимость ухудшится до 1000 метров. В ясную погоду она снов будет хорошей: 7000-9000 метров.
Утром одевайтесь теплее, а днем раздевайтесь до платьев и шорт.
ИСТОЧНИК KP.RU