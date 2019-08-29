Утром холодно, днем пекло: в Ярославской области в ближайшие дни будет переменчивая погода

СЕГОДНЯ 20:25 2019-08-29T20:25:29+03:00

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В ближайшие дни в Ярославской области будет облачная с прояснениями погода. Ночью и ранним утром, возможно, пойдет небольшой дождь. В отдельных районах региона ожидается туман.

Дни будут солнечными и теплыми. Воздух прогреется до 21 градуса, но ночью ртуть в термометре снова упадет до 7-12 градусов.

Подует юго-восточный ветер 4-9 метров в секунду.

При тумане метеорологическая видимость ухудшится до 1000 метров. В ясную погоду она снов будет хорошей: 7000-9000 метров.

Утром одевайтесь теплее, а днем раздевайтесь до платьев и шорт.

ИСТОЧНИК KP.RU