Свершилось! Из центра Ярославля в Брагино запустят новый трамвайный маршрут

СЕГОДНЯ 17:52 2019-08-29T17:52:19+03:00

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С понедельника, 2 сентября, в Ярославле заработает новый трамвайный маршрут. «Девятка» будет осуществлять перевозку пассажиров от улицы Свердлова до Блюхера и обратно в будни и выходные дни.

Схема движения такова: «Улица Свердлова» - улица Победы – Кучерской переулок – улица Волгоградского – проспект Октября – Ленинградский проспект – улица Блюхера – до остановочного пункта «Улица Блюхера».

Необходимость в новом трамвайном маршруте назрела, когда Брагино встало в пробки из-за ремонта на Тутаевском шоссе. Сперва власти планировали увеличить количество «шестерок», а потом и вовсе пообещали запустить новый трамвай. Как здорово, что обещанного не пришлось ждать три года!

ИСТОЧНИК KP.RU