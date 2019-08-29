Житель Ярославской области дал взятку за непристёгнутый ремень и попал под уголовку

СЕГОДНЯ 15:46 2019-08-29T15:46:29+03:00

Гаишники сообщили о прецеденте в дежурную часть

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В Переславском районе сотрудники ГИБДД остановили машину. За рулем был 49-летний мужчина, который не пристегнулся ремнем безопасности.

Он побоялся, что его привлекут к административной ответственности, и попытался дать взятку. Правоохранители сначала предупреждали водителя, а потом сообщили о произошедшем в дежурную часть.

– Противоправные действия гражданина были задокументированы в установленном законом порядке, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

По факту мелкого взяточничества было возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU