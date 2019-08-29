Житель Ярославской области дал взятку за непристёгнутый ремень и попал под уголовку
Гаишники сообщили о прецеденте в дежурную часть
Изменить размер текста:
В Переславском районе сотрудники ГИБДД остановили машину. За рулем был 49-летний мужчина, который не пристегнулся ремнем безопасности.
Он побоялся, что его привлекут к административной ответственности, и попытался дать взятку. Правоохранители сначала предупреждали водителя, а потом сообщили о произошедшем в дежурную часть.
– Противоправные действия гражданина были задокументированы в установленном законом порядке, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
По факту мелкого взяточничества было возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU