2019-08-29T13:19:15+03:00
Происшествия

В Ярославских лесах мусорный коллапс. Свалка в дубовой роще воняет на всю округу

Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Илья Дианов/facebook.comФото: Илья Дианов/facebook.com
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В дубовой роще в пяти километрах от Брагино, в сторону поселка Михайловское, кто-то устроил свалку мусора. Зловонный запах от переполненных мешков разносится по всей округе.

Глава Дзержинского района Екатерина Мусинова назвала свалку «кошмаром». Тем временем, таких свалок, по словам ярославцев, в лесах полно.

- Научились летать в небе как птицы, научились плавать под водой как рыбы, а жить на земле как люди ещё не выходит, - написал Илья Дианов, который на своей странице в Facebook выложил фото и видео мусорного коллапса.

Сегодня на место должны были выехать специалисты Департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области, чтобы выяснить, кто загадил лес.

Фото: Илья Дианов/facebook.com

Фото: Илья Дианов/facebook.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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