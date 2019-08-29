Ярославна попала на кастинг известного шоу «Танцы»

СЕГОДНЯ 12:49 2019-08-29T12:49:17+03:00

Виктория Задворнова учится в ЯРГУ имени Демидова и выступает в танцевальном коллективе «Птички 76»

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Жительница Ярославля Виктория Задворнова будет проходить кастинг в шоу «Танцы на ТНТ».

Девушку заметили организаторы проекта, когда она выступала на творческом фестивале «Таврида». Фестиваль проходил в Капсельской бухте на юго-восточном побережье в Крыму. В арт-квартале "Таврида ТАНЦЫ" яркую танцовщицу пригласили на кастинг известного шоу.

Студентка демидовского университета является участницей танцевального коллектива «Птички 76». Теперь у нее появится шанс стать настоящей звездой, ведь танцы и музыку ярославна любит с самого детства.

ИСТОЧНИК KP.RU