2019-08-29T11:50:17+03:00
Экономика

Сфера личного страхования не поддается аферистам – Страхование: общественная экспертиза

Аферисты пытаются зайти в сферу личного страхования – Страхование: общественная экспертиза
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Мошенники в личном страховании прибегают к членовредительствуМошенники в личном страховании прибегают к членовредительствуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Сфера страхования для мошенников по-прежнему остается одной из самых популярных областей для неправомерного извлечения прибыли. Для получения незаконных страховых выплат аферисты занимаются автоподставами, самостоятельно наносят урон своему имуществу, инсценируют случаи грабежей, устраивают поджоги собственных домов. Однако мошенники пытаются зайти и в сферу личного страхования.

Мошенники в личном страховании прибегают к членовредительству, умышленному нанесению себе (или застрахованным подставным лицам) физических травм, а затем предоставляют в страховую компанию неверную информацию о том, как именно они получили эти травмы. В связи с участившимися подозрительными обращениями «пострадавших» за страховыми выплатами, страховые компании усилили контроль над сферой личного страхования и начали более тщательно проверять обстоятельства случившихся несчастных случаев. Схемы раскрытия страховщиками преступлений всегда разные, к каждому кейсу требуется индивидуальный подход: в одном случае будет требоваться помощь правоохранительных органов, в другом необходимо отследить схожие обращения, в третьем достаточно лишь отсмотреть социальные сети мошенника.

«Одной из причин увеличения случаев страхового мошенничества я могу назвать рост рынка страхования в целом. Граждане стали более ответственно относиться к своему здоровью и имуществу, наблюдается повышение уровня финансовой грамотности населения. По-видимому, мошенники считают, что раз заявок в страховые компании поступает все больше, то страховщик не обратит внимание на заявление с сомнительными данными. Однако в действительности это не так. В большинстве случаев, мошеннические действия оказываются раскрыты, а правонарушители в лучшем случае просто не получают незаконную выплату, а в худшем – подвергаются уголовному наказанию», - комментирует вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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