Ярославец хотел поехать на отдых, но не смог из-за штрафа за пьяную езду
Тогда он пришел к приставам и оплатил долг
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Ярославец ехал пьяный за рулем. Его остановили сотрудники правоохранительных органов и отправили в медицинскую организацию для проведения освидетельствования.
Суд постановил взыскать с мужчины штраф в размере 30 тысяч рублей.
Приставы возбудили исполнительное производство, но это не повлияло на должника и оплатить штраф он не торопился. Тогда представители власти решили ограничить ярославцу выезд из страны.
Когда он собрался на отдых, то решил все-таки явиться к судебным приставам и оплатить административный штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU