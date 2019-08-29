2019-08-29T10:46:30+03:00
Общество

Ярославец хотел поехать на отдых, но не смог из-за штрафа за пьяную езду

Тогда он пришел к приставам и оплатил долг
Екатерина РЯБЦЕВА
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Ярославец ехал пьяный за рулем. Его остановили сотрудники правоохранительных органов и отправили в медицинскую организацию для проведения освидетельствования.

Суд постановил взыскать с мужчины штраф в размере 30 тысяч рублей.

Приставы возбудили исполнительное производство, но это не повлияло на должника и оплатить штраф он не торопился. Тогда представители власти решили ограничить ярославцу выезд из страны.

Когда он собрался на отдых, то решил все-таки явиться к судебным приставам и оплатить административный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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