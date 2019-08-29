На Ярославле-Главном протекла смертельно опасная цистерна
На главном ярославском железнодорожном вокзале в среду, 28 августа, произошло ЧП: на платформе станции протекла цистерна с бензолом. Случилось это около 14:15. Для ликвидации последствий аварии на место вызвали бригаду спасателей. Было задействовано восемь человек и две пожарные машины.
При высоких концентрациях бензол смертельно опасен для человека. При остром отравлении происходит почти мгновенная потеря сознания, лицо становится синим, а слизистые сильно краснеют. При меньших концентрациях человек «пьянеет», затем чувствует слабость, испытывает головокружение и рвоту. Зрачки не реагируют на свет, расширены, температура резко снижается.
К счастью, во время ЧП и при его ликвидации, никто не пострадал
ИСТОЧНИК KP.RU