2019-08-29T10:10:51+03:00
Происшествия

На Ярославле-Главном протекла смертельно опасная цистерна

Течь ликвидировали спасатели
Роман РЫЖИКОВ
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Восемь человек устраняли последствия опасной аварииВосемь человек устраняли последствия опасной аварииФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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На главном ярославском железнодорожном вокзале в среду, 28 августа, произошло ЧП: на платформе станции протекла цистерна с бензолом. Случилось это около 14:15. Для ликвидации последствий аварии на место вызвали бригаду спасателей. Было задействовано восемь человек и две пожарные машины.

При высоких концентрациях бензол смертельно опасен для человека. При остром отравлении происходит почти мгновенная потеря сознания, лицо становится синим, а слизистые сильно краснеют. При меньших концентрациях человек «пьянеет», затем чувствует слабость, испытывает головокружение и рвоту. Зрачки не реагируют на свет, расширены, температура резко снижается.

К счастью, во время ЧП и при его ликвидации, никто не пострадал

ИСТОЧНИК KP.RU

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