Разорвал юбку и плевал в лицо: в Ярославле боксер среди бела дня напал на свою бывшую девушку. Никто не помог

СЕГОДНЯ 09:11 2019-08-29T09:12:12+03:00

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В среду, 28 августа, около 18:30 на жительницу Ярославля напали. Девушка утверждает, что у кинотеатра «Победа» ее начал избивать ее бывший. Мужчина пинал ее, плевал в лицо и оскорблял, пока мимо проходили прохожие. Девушка вырывалась и пыталась убежать, но он догнал ее и продолжил истязать.

- Он разорвал на мне юбку и сорвал ее, - с ужасом вспоминает Наталья. – А мимо проходило много людей, машины проезжали…Пожалуйста, помогите хоть теперь!

Девушка боится выйти из дома. Дверь в ее квартиру разодрана в клочья. Она говорит, что раньше он пытался напасть на нее, выражал угрозы сексуального характера, наносил побои. По ее словам, бывший боксер имеет проблемы с употреблением психотропных веществ.

Дверь в квартиру пострадавшей изорвана в лохмотья

-Одет был в темно синюю кофту: перед стегвнный, рукава и спина вязанные, черные джинсы с рваными коленями, коричневые кеды с белыми шнурками. Мы разыскиваем свидетелей, желательно, записи видеорегистраторов с машин, которые там проезжали. Заявление в полицию уже написано.

ИСТОЧНИК KP.RU