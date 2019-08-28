2019-08-28T22:38:28+03:00
Происшествия

В Ярославле вторую неделю ищут пропавшего мужчину с татуировкой на пальце

61-летний Дмитрий Жилин ушел из дома 16 августа и не вернулся
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Поисковый отряд «Лиза Алерт» Ярославская область/vk.comПоисковый отряд «Лиза Алерт» Ярославская область/vk.com
Изменить размер текста:

Поиски пропавшего почти две недели назад Дмитрия Жилина продолжаются. 61-летний мужчина вышел из дома в Ярославле 16 августа. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Мужчина невысокого роста, около 160см. Худощавый, волосы седые, цвет глаз – серый. Был одет в белую рубашку, голубые джинсы и черные замшевые ботинки.

Из особых примет – татуировка на большом пальце левой руки.

Если вы видели этого человека после 16 августа, или знаете, где он может находиться, пожалуйста, обратитесь по телефонам: 02, 102, 112 или по номеру горячей линии 88007005452

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Весь в крови: в Ярославле пьяный водитель зацепил такси и врезался в дерево
13-летний подросток из Москвы надышался дезодорантом и умер в Рыбинске
Ярославский бизнесмен Голубев получил 12 лет за педофилию
Из двора ярославских десантников исчез БТР
Вот для чего нужна «куртка Вассермана»: ярославец вынес из магазина целый склад товаров
Ярославские транспортники предложили повысить стоимость проезда в троллейбусах и трамваях до 31 рубля
Захоронения на Осташинском кладбище в Ярославле возобновятся 31 октября
Мэрия пообещала не разрешать строить на месте Ленинского рынка торговый центр
В Ярославской области наступило бабье лето
Обмазалась кровью и легла у здания УМВД: ярославская активистка поддержала принятие закона против домашнего насилия
«Выглядит убого»: мэрия открестилась от скандальной остановки на улице Гагарина
В Ярославле жители Фрунзенского района жалуются на неработающий светофор
Самый красивый шлюз на Волге восхитил Тину Канделаки. И он в Угличе!
В Ярославле в авария пострадали два пешехода: мужчина и мальчик
Студентка из Ярославля получила высшую награду на мировом чемпионате WorldSkills
Рыбинец побил мужчинку сучкорезом и отобрал куртку
В Ярославле на остановках появились объявления с деньгами на проезд
В Ярославле в сентябре заработает пункт утилизации батареек
Поиски 25-летнего Артема Крылова закончились трагедией
В Ярославле эвакуировали торговый центр «Рио»
В Ярославской области мужчина убил собственную мать
Ярославская светская львица отметила день рождения в компании Собчак и Галыгина
«И смешно, и грустно»: ярославцы раскритиковали новую остановку
RockestraLive в Ярославле
В Ярославской области бешеная енотовидная собака укусила ребенка и домашнего пса