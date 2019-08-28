В Ярославле вторую неделю ищут пропавшего мужчину с татуировкой на пальце

28 Авг. 22:38 2019-08-28T22:38:28+03:00

61-летний Дмитрий Жилин ушел из дома 16 августа и не вернулся

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Поиски пропавшего почти две недели назад Дмитрия Жилина продолжаются. 61-летний мужчина вышел из дома в Ярославле 16 августа. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Мужчина невысокого роста, около 160см. Худощавый, волосы седые, цвет глаз – серый. Был одет в белую рубашку, голубые джинсы и черные замшевые ботинки.

Из особых примет – татуировка на большом пальце левой руки.

Если вы видели этого человека после 16 августа, или знаете, где он может находиться, пожалуйста, обратитесь по телефонам: 02, 102, 112 или по номеру горячей линии 88007005452

ИСТОЧНИК KP.RU