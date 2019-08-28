2019-08-28T22:12:46+03:00
Происшествия

Весь в крови: в Ярославле пьяный водитель зацепил такси и врезался в дерево

В Заволжском районе произошло крупное ДТП
Роман РЫЖИКОВ
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На Алмазной иномарка влетела в деревоНа Алмазной иномарка влетела в деревоФото: Роман РЫЖИКОВ
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В среду, 28 августа, около 20:30 в Заволжском районе иномарка врезалась в машину такси и влетела в дерево. По словам очевидцев, водитель «Фольксвагена» был пьян. Все произошло недалеко от Алмазной.

- Он зацепил такси и попытался скрыться с места ДТП, не справился с управлением и врезался в березу, - рассказал свидетель аварии, пожелавший остаться анонимным.

Судя по всему, скорость была достаточно большой. Немецкая иномарка получила серьезные повреждения. У легковушки разбита морда и водительская сторона.

По предварительным данным, пострадал только пьяный летчик. Очевидцы сообщают, что водитель сильно ударился головой – все лицо виновника ДТП было в крови

ИСТОЧНИК KP.RU

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