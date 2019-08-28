2019-08-28T21:02:44+03:00
Происшествия

13-летний подросток из Москвы надышался дезодорантом и умер в Рыбинске

Тело подростка обнаружили возле супермаркета
Роман РЫЖИКОВ
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Источник КП сообщил, что тело ребенка обнаружили на перекрестке Колышкина и Планировочной в РыбинскеИсточник КП сообщил, что тело ребенка обнаружили на перекрестке Колышкина и Планировочной в Рыбинске
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Трагедия произошла 24 числа в Рыбинске. У магазина "Молодежный" на перекрестке улицы Колышкина и Планировочной обнаружили тело 13-летнего Вани. Мальчик прописан и учится в Москве.

Очевидцы говорят, что незадолго до гибели мальчик вдыхал пары дезодоранта. В следственном комитете подтвердили: смерть ребенка наступила вследствие отравления парами косметического средства.

- Следственное управление СК России по Ярославской области обращает внимание родителей и лиц, их заменяющих, на обязательность проведения бесед с детьми о вреде токсикомании и возможных последствиях. – добавили в региональном ведомстве.

Важно

телефон доверия подросткового подразделения Ярославской областной клинической наркологической больницы: 8 (4852) 72-14-22, реабилитационное отделение Ярославской областной клинической наркологической больницы: 8 (4852) 38-30-03

ИСТОЧНИК KP.RU

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