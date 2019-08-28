Ярославский бизнесмен Голубев получил 12 лет за педофилию

СЕГОДНЯ 20:01 2019-08-28T20:01:22+03:00

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Ярославский областной суд оставил без изменений приговор Владимиру Голубеву. Бизнесмена признали виновным в педофилии. 12 лет и один месяц он проведет в колонии строгого режима. Кроме того, олигарх должен выплатить 285 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Скандал прогремел осенью 2017 года, когда Голубева задержали по подозрению в насилии над детьми. Его жертвами становились девочки 8-12 лет. Кого-то из них он неоднократно насиловал, других трогал за интимные места и заставлял трогать себя.

Есть мнение, что дело Голубева сфабриковано, чтобы «отжать» его бизнес. Так считает сам педофил, который до последнего не признал свою вину.

ИСТОЧНИК KP.RU